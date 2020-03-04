TEMİZLİK ORDUSU

Temizlik İşleri Müdürlüğü Akyazı Belediyesinin gülen yüzüdür.

Bu haber 2020-03-04 21:58:46 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Akyazı Belediyesinin gülen yüzüdür. 9 çöp arabası, 2 süpürge, 1 konteyner tamir aracı, bir kepçe ve moloz taşımada kullanılan bir kamyon ve 5 yönetici 62 personeli ile Akyazılılara temizlik ve çöp toplama konusunda hizmet ediyor.

Akyazılılar Temizlik ordusu için belediyenin gülen yüzüdür ismini takmışlar. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren temizlik ve çöp toplama işlerine başlayan bu ordu için Akyazılılar o ismi takmışlar.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da temizlik işlerinde çalışan personelinden memnun. O da bu birimimiz diğer birimlerimize örnek teşkil edecek şekilde çalışıyor diyor ve çalışanları tebrik etmeyi ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen sade bir törenle temizlik ordusunun emrine ikisi Bakanlık hibesi olmak üzere 6 yeni araç tahsis edildi. Temizlik ordusundan yeni araçlarla daha güzel, daha büyük ve beğenilen hizmetlere imza atmaları bekleniyor.