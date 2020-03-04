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AKYAZILI TATANGALAR SAKARYASPOR’U AĞIRLADI

Önümüzdeki günlerde Derneklerini kurarak resmileşmeye çalışan Akyazılı
Bu haber 2020-03-04 21:45:27 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

 

Önümüzdeki günlerde Derneklerini kurarak resmileşmeye çalışan Akyazılı Tatangalar Akyazı’ya davet ettikleri ve davete katılan Sakaryaspor’u ağırladılar. TerraHillCafe’de verilen sabah kahvaltısında ağırlanan Sakaryaspor’lular memnun bir şekilde kahvaltı sonrası Akyazı’dan ayrıldılar.

Akyazılı Tatangaların ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıya Sakaryaspor başkanı Cumhur Genç, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ve Sakaryasporlu Futbolcular ile Akyazılı İş adamı ve Akbalık güreşlerinin unutulmaz ağası İdris Caymaz’da katıldı. Kahvaltı yapılan sohbetler ve Sakaryaspor başkanı Genç’in kendilerini davet eden Akyazılı tatangalara teşekkür etmesi , Akyazılı tatangaları önümüzdeki hafta yapılacak olan bir idmanı izlemeye davet etmesiyle son buldu.

 
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