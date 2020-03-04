AK PARTİ İLÇE BAŞKANI EKREM “ HEDEFİMİZ 6 BİN ÜYE”

AK Parti Akyazı teşkilatının bu ay ki İlçe Danışma Meclisi toplantısı Rüyam düğün

Bu haber 2020-03-04 21:35:33 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı teşkilatının bu ay ki İlçe Danışma Meclisi toplantısı Rüyam düğün salonunda yapıldı. Sabah kahvaltısının da verildiği danışma toplantısına AK Parti İl Başkan yardımcısı ve Akyazı Koordinatörü Dr. Ahmet Cindioğlu, İl Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yıldırım, Belediye Başkan yardımcılardı Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve yönetimi ile Mahalle Başkanları katıldı. Toplantıda İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi ile başlayan danışma meclisi toplantısında konuşan İlçe Başkanı Mesut Ekrem, sözlerine İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar dileğinde bulundu illetimizin başı sağ olsun diyerek devam ettiği konuşmasında şunları söyledi “ Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Danışma Meclisi toplantımız inşallah hayırlara vesile olur. Bir önceki toplantı ile bu toplantı arasında geçen zaman iç erişinde hem İlçe teşkilatı olarak hem de Belediye hizmetleri olarak çok önemli çalışmalar yaptık. Sürdürmekte olduğumuz Mahalle gezilerimizde hemşerilerimizin bize aktardıkları sorunları bir bir not alıp o sorunları gidermek için bütün imkanlarımızı adeta seferber ettik. Bu dönem içerisinde başarılı ve hayırlı hizmetler yaptığımıza gönülden inanıyorum”

Başkan Ekrem konuşmasına şöyle devam etti “ Bilindiği gibi 21 Mart günü İlçe kongremizi yapacağız. Kongremizin de hayırlara v esile olmasını temenni ediyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Biz Üye kayıt konusunda seferberlik başlatıyoruz. Hedefimiz 6 bin üyedir. Bu konuda hepimize büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Hepinizi bu konuda daha fazla duyarlı olmaya ve daha çok çalışmaya davet ediyorum”

Düzenlenen Mart ayına ait Danışma Meclisi toplantısı Mahalle temsilcilerinin konuşmaları ile son buldu.