DEKAN DİKMEN GÖREVE BAŞLADI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı açılan Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bu haber 2020-03-04 21:23:08 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı açılan Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’la birlikte Akyazı’ya gelerek yeni görevine başladı.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine başlayan Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, görev e başlar başlamaz birlikte çalışacağı mesai arkadaşları ile tanıştı ve birlik ve beraberlik içerisinde Fakültemizi en iyi taşıyacağız dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’da Üniversitemiz kısa sürede büyüyecek ve ç ok iyi yerlere gelecektir. Ben Akyazı’da açtığımız Fakültemiz için tüm Akyazılı hemşerilerimden destek bekliyorum dedi ve yeni Dekana başarı diledi.

Yeni Dekanın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen sade törene katılan Kaymakam Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan da Fakültemiz İlçemize hayırlı olsun diyerek her türlü desteğe hazır olduklarını açıkladılar.