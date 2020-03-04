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Akyazı'lı Engelli vatandaşı otobüse almayan şoföre tepki!

Sakarya'dan Akyazı ilçesine dönmek için Halk Otobüsü bekleyen yürüme engelli
Bu haber 2020-03-04 21:19:19 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya'dan Akyazı ilçesine dönmek için Halk Otobüsü bekleyen yürüme engelli Özer Turgut adlı engelli vatandaş gelen Akyazı arabasını durdurmak için el etti fakat Akyazı Halk Otobüsü durmayarak yoluna devam etti.

Tekerlikle sandalyeli Akyazı'lı engelli vatandaş Özer Turgut Sakarya Büyükşehir Belediye ulaşım Daire Başkanlığını arayarak 54 J 20** plakalı Halk Otobüsünden şikâyetçi oldu.

 Durakta bekleyen diğer yolcular ise engelli yolcuyu almayan şoföre tepki göstererek her dolmuşta engelli yeri var oraya yolcu neden aldınız diyerek tepki gösterdiler.

Mağdur olan Özer Turgut yaptığı açıklamada her dolmuşta engelli yerleri var oraya yolcu almaları zaten yasak aldılarsa bu benim problemim olmamalı gerekli yerlere şikayetlerde bulundum Halk Otobüsü Kooperatifi yetkilileri aracın dolu olduğunu ifade ederek engelli yolcuyu o nedenle almadığını ifade ettiler dedi.

 Sakarya Büyükşehir belediyesinin bu Halk Otobüsü ve sürücüsüne ne gibi yaptırım uygulayacağı ilçe merkezinde merak konusu oldu.

 

 
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