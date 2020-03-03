GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 10 YILIN İHTİYAÇLARINI BELİRLEDİ

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sakarya genelinde gelecek 10 yılın spor tesisi ihtiyacının belirlenmesine

Bu haber 2020-03-03 23:20:57 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sakarya genelinde gelecek 10 yılın spor tesisi ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir süredir sürdürdüğü çalışmalarını rapor haline getirdi.

Söz konusu raporda sosyolojik yapı, nüfus hareketleri, mevcut olan tesislerin ekonomik ömürleri, bakım maliyetleri, fayda/maliyet analizleri gibi pek çok veri bulunuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ilgili birimlerinin kendi alanlarında yaptığı çalışmalar sonucu hazırlanan raporda şu projeler dikkat çekiyor.

Yapılması planlanan yatırımlar;

Kapsamlı spor salonu: Akyazı, Pamukova, Kocaali ve Sapanca

Antreman Salonları: Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan, Geyve, Kocaali, Karasu, Sapanca, Karapürçek, Söğütlü, Hendek ve Pamukova.

Cimnastik Salonu: Açık atletizm pisti

Futbol sahaları: Erenler, Geyve ve Karapürçek.

Bocce Sahaları: Adapazarı ve Yenikent’e Uluslararası müsabaka standardında olmak üzere tüm İlçeler.

Açık Yüzme havuzu: Tüm İlçeler.

Kapalı Yüzme havuzu: Akyazı ve Sapanca.

Tenis Kortları: Serdivan (2 adet açık) Adapazarı (2 adet açık) Hendek, Akyazı, Pamukova, Karasu, Kocaali (1’er adetaçık)

Gençlik Merkezleri: Adapazarı, Akyazı, Erenler, Karasu ve Sapanca.

Kamp Alanı: Arifiye İl Ormanı, Hendek.

Cep Salonları: Yeni stadyum altına ( Bisiklet, Eskrim, Boks , Halter, Halk Oyunları, Güreş, Judo, Karate, Kick Boks, Kung Fu, Masa tenisi, Bilek güreşi, Okçuluk, Bilardo, Plates, Satranç, Taekwondo ve Wushu.

Ayrıca çalışma kapsamında belirlenen yatırımlarla ilgili planlama ve projelendirme aşaması, ise tüm hızıyla devam ediyor. Serdivan’da yapılacak olan tenis kortları ve Sapanca’da yapılacak olan salonlarla ilgili zemin etüt çalışmaları için sondaj çalışması yapılarak numuneleri alındı. Alınan numune sonuçlarından çıkacak raporlara göre bölgeye yapılacak olan tesislerin projeleri çizilecek. Erenlere yapılacak olan futbol sahası ihalesi ise 6 Mart 2020 tarihinde yapılması bekleniyor. İl Ormanı Gençlik kampı projesi de ihale edilmeyi bekliyor.