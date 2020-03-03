BELEDİYE MECLİSİNDE İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Akyazı Belediye Meclisi Mart ayına ait olağan toplantısını yaptı.

Bu haber 2020-03-03 23:10:54 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Mart ayına ait olağan toplantısını yaptı. Toplantı başlamadan önce Belediye ve Meclis Başkanı Bilal Soykan İDLİB de hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar ve temennisinde bulundu ve bu temennisinin ardından da Meclisi saygı duruşuna davet etti ve akabinde de İstiklal Marşımız birlikte söylendi.

Akyazı Belediye Mecçlisi Mart ayı olağan toplantısında 4’ü ana, ikisi ilave olmak üzere 6 maddeyi görüşüp karara bağladı. Buna göre Gündemin 1. Ve 2. maddesinde yer alan uygulama imar tadilat teklifleri ile ilgili olarak İmar komisyonundan gelen raporun geldiği şekli ile onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan huşla ilgili olarak hazırlanan teklif görüşülmek üzere İmar komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Gündemin 4. Maddesinde yer alan Nazım İmar Planı tadilatına ilişkin hazırlanan teklif yine görüşülmek üzere İmam Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

İlave Gündemde yer alan ve asıl gündemin 5 maddesinde yer bulan uygulama imar tadilat teklifi görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edilirken, 6. Maddesinde yer alan Nazım İmar Planı tadilatına istinaden hazırlanan imar plan tadilat teklifi de görüşülmek üzere İmar komisyonuna havale edildi.

Başkan Soykan çalışmalarını anlattı

Belediye Başkanı Bilal Soykan toplantının hemen başında Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Belediye olarak geride kalan bir aylık dönem içerisinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve AK Parti teşkilatı ile birlikte ziyaret ettikleri Mahallelerde kendilerinden istenen hususların önemli kısmının yerine getirildiğini söyledi.

Bir önceki gün törene hizmete soktukları çöp kamyonları ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Bilal Soykan 8 Mart Dünya Kadınlar gününü 5 gün önceden kutladı ve AK Partinin kadın Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile Sakaryaspor kulübü başkanı C umur Genç’in öncülüğünde dünya kadınlar günü münasebetiyle 8 Mart Pazar günü Atatürk stadında oynanacak olan Sakaryaspor- Niğde Anadolu maçını tüm kadınların ücretsiz olarak izleyebileceğini söyledi ve Sakaryalı kadınları bu maçı izlemeyle davet etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşmasını şöyle tamamladı “ Rabbim Devletimize ve Milletimize zeval vermesin. Bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın”

Gündem dışı konuşmalar

Akyazı Belediye Meclisinin Mart ayı olağan toplantısında gündem dışı konuşmalarda yapıldı. İlk konuşma için kürsüye AK Partili Meclis Üyesi Yılmaz Taşdelen geldi. Taşdelen şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı Mehmetçiklerimize de şifa dileğinde bulunduktan sonra İstiklal Marşımızın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferinden bahisle sözü İdlib’e getirdi ve Mehmetçiğimize Allah güç versin ve çıktığı yoldan zaferlerle dönsün temennisinde bulundu.

Daha sonra kürsüye MHP’li Meclis Üyesi İhsan Özcan geldi. Özcan’da sözlerine şehitlere rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diledi ve Milletimizin Başı sağ olsun diyerek konuşmasına başladı. Meclis Üyesi Özcan, Parti olarak uzun zamandan beri Mahalle ziyaretleri yaptıklarını, gittikleri Mahallelerde gerek Muhtarların gerekse o Mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinlediklerini ve bunları da bir rapor halinde getirdiklerini belirterek konuşmamın sonunda bu raporu size takdim edeceğim dedi.

MHP’li Meclis Üyesi İhsan Özcan tarihe mal olmuş Akbalık güreşlerinin yapılmıyor olması hepimizi ve özellikle de Akbalık Mahalle sakinlerini derinden üzdüğünü belirterek, Mahalle sakinleri üzerimize düşen ne ise onu yapmaya hazırız diyorlar. Bu durumu dikkate alıp bu yıl güreşleri tekrar başlatın dedi.

Başkan Soykan’ın cevapları

Meclis üyelerinin gündem dışı yaptıkları konuşmalara Başkan Soykan’ın cevabı şöyle oldu “ Meclis Üyemiz Yılmaz Taşdelen konuşmasında bizlere tarihten bir kesit sundu. Kendisine teşekkür ediyorum dedi.

MHP’li Meclis Üyesi İhsan Özcan’a da Başkan Soykan şöyle cevap verdi “ Bana verdiğiniz raporu dikkatli bir şekilde inceleyeceğim. Belediyemizin imkanlarını da dikkate alarak yapılması gerekenleri zamana yayarak yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca Akbalık güreşlerini bu yılda yapamayacağız. İnşallah gelecek yıl imkanlarımız istediğimiz noktaya gelir. Bizde güreşlere bıraktığımız yerden devam ederiz”