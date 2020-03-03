AKYAZI MUHTARLARDA GÖREV TAKSİMİ

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Geçtiğimiz hafta olağan kongrelerini yapan Akyazı Muhtarlar Derneği,
Bu haber 2020-03-03 23:08:17 eklenmiş ve 106 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz hafta olağan kongrelerini yapan Akyazı Muhtarlar Derneği, seçim sonrası yaptığı ilk toplantısında görev taksimini yaptı.

Yaşar Kahraman’ın başkanlığında toplanan Akyazı Muhtarlar Derneği Yönetimi kendi arasında yaptığı seçim sonrasında Başkan yardımcılığına Murat Çakmakçı (Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı) Sekreter Üyeliğe Hüseyin Yazıcı (Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı)  Sayman Üyeliğe Bilal Türker (Taşburun Mahalle Muhtarı) Veznedar Üyeliğe Ramazan Gören (Fatih Mahalle Muhtarı) getirilirken Kabakulak Mahalle Muhtarı Adnan Kat ile Çatalköprü Mahalle Muhtarı Ali Buz’da Yönetim’de üye olarak görev yapacaklar.

 
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