GAZETECİLERİN DAYANIŞMASI

Akyazı Net İnternet Haber Sitesi sahibi Alaattin Onur ile Hendek

Bu haber 2020-03-03 00:49:29 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Net İnternet Haber Sitesi sahibi Alaattin Onur ile Hendek Şafak Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çileci, Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz’ın bürosunda bir araya geldiler. Bu bir araya gelişte mesleki konuları görüşen, gelişen olayları birlikte değerlendiren gazeteciler sık sık bir araya gelme kararı da aldılar.

Bu bir araya geliş sonrası açıklama meslektaşlarına ev sahipliği yapan Salim Özyılmaz’dan geldi. Özyılmaz, meslektaşlarımın yaptığı bu ziyaret beni mutlu etti. Ziyarette bir taraftan mesleğimizle ilgili yaşanmakta olan sorunları birbirimize anlatırken, diğer taraftan da Ülkemiz gündemini de yine birlikte değerlendirdik dedi ve daha sıklıkla bir araya geleceklerini de açıklamasına ekledi.