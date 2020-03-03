AKYAZI BELEDİYESİ ÇÖP FİLOSUNU YENİLEDİ

Akyazı Belediyesi yeni dönemde kendi öz kaynakları ile daha modern daha kaliteli çöp toplama yapma adına 6 adet

Bu haber 2020-03-03 00:39:54 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi yeni dönemde kendi öz kaynakları ile daha modern daha kaliteli çöp toplama yapma adına 6 adet yeni araç satın aldı.

Akyazı Belediyesi; Belediye bütçesini daha ekonomik kullanmak ve daha kaliteli hizmet verebilme adına kendi öz kaynakları ile satın aldığı çöp toplama araçları için sade bir tören düzenledi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ev sahipliği yaptığı; Temizlik İşleri Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen törene Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Ak Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve yönetim kurulu üyeleri, Akyazı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve Mahalle muhtarları ve Belediye personelleri katıldı. Suriye’de hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz nedeniyle sade bir tören düzenlendi.

Kahraman Şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra Programın Açılış konuşmasını yapan Başkan Soykan; İdlip’te şehit edilen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Şu anda görev yapan güvenlik güçlerimize başarılar diliyor yüce Allah’tan onları her türlü tehlikelerden korumasını niyaz ediyorum. Görevi devraldığımız günden bu yana tasarruf tedbirleri çerçevesinde uzun süreli çalışmalar başlattık. Bu tedbirler ışığında kendi öz kaynaklarımız ile özel sektöre milyonları vermeden, kısıtlı gelirlerimizi ekonomik kullanma adına; İller Bankası kredisi ile 4 adet 11+1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunu Belediyemizce satın aldık. 2 adet 13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu da Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatıyla Bakanlığımız tarafından Belediyemize hibe edildi.

Uzun yıllardır özel sektöre araç kirası için milyonlarca lira harcandı. Üç yıl için Yüklenici firmaya 4.000.000,00 aşkın para verildi. Bu durumu göze alarak yaptığımız çalışmalar neticesinde çöp kamyonlarımızı devletimizin verdiği Yatırım Teşvik Belgesi ile 4 adet araç için KDV ödemeden 1.484.475,00 TL ye satın aldık. Böylece araçların yaklaşık 2 yıldan daha kısa bir zamanda kendini amorti etmesi imkânını sağlamış olduk.

Cumhurbaşkanımızın eşi Emine ERDOĞAN himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesinin en önemli ayaklarından biri olan ‘’Kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi’’ projelerine katkı sağlamış olduğumuz için de ayrıca mutluyuz’’ dedi.

Açılış töreninde daha sonra söz alan Ak Parti İl Başkanı Sayın Yunus TEVER; İdlip’te yaşanan hain saldırı sonucunda şehit düşen Mehmetçiklerimiz için, Ülke olarak büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu belirterek Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diledi. Başkan Tever; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediyesindeki başarılarının başında, çöp hizmetlerinin geldiğine atıfta bulunarak, Belediye Başkanı Bilal Soykan’a Belediye kaynaklarını kullanarak, ekonomik ve kaliteli hizmet verme adına aldığı araçlar için teşekkür ederek, başarılar diledi.

Tören Kurban kesimi ve dualar sonrasında son buldu. Akyazılı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun…