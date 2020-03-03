AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR

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Akyazı Beledi Meclisi Mart 2020 ayına ait olağan toplantısını 3 Mart 2020 Salı
Bu haber 2020-03-03 00:14:45 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Beledi Meclisi Mart 2020 ayına ait olağan toplantısını 3 Mart 2020 Salı (yarın) saat 14.00 de yapıyor. Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanması beklenen Belediye Meclisi ilave gündem maddesi eklenmemesi halinde bu toplantıda 4 maddeyi görüşüp karara bağlayacak.

Akyazı Belediye Meclisi bu toplantıda Batakköy, İnönü ve Karaçallık Mahallerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilatı, Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek Mahallerini kapsayan 1/5000 ölçekli imar uygulama planı, Yeni Mahallede ibadet alanının eğitim tesis alanı olarak değiştirilmesine ilişkin, Kuzuluk ve Altındere Mahallesi ile Dokurcun Çaylar Yeni Mahallede yapılan imar tadilatlarına ilişkin İmar komisyonunda gelen raporları inceleyip kararını verecek.

 
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