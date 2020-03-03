GÜREŞTE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

26 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Sivas Taha Akgül spor salonunda yapılan

Bu haber 2020-03-03 00:09:42 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

26 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Sivas Taha Akgül spor salonunda yapılan 14-15 yaş serbest güreş Türkiye şampiyonasında Akyazı Belediyespor güreşçisi Bünyamin Ali Yeşiltaş 62 kiloda Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Bünyamin Ali Yeşiltaş elde ettiği bu başarının ardından da Balkan şampiyonası Milli takımına davet edildi.

Antrenör Kamil Özdağ, Bünyamin Ali Yeşiltaş’ın elde ettiği başarının altında çok ve disiplin çalışmanın yattığını belirterek Akyazı olarak şimdiki hedefimiz 5-8 Mart tarihleri arasında Düzce’de yapılacak olan 16-17 yaş yaş serbest güreş şampiyonası ve ardından yapılması planlanan 11-13/ 16-17 v e 18-20 yaş Türkiye şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanmak ve bu şampiyonalarda birincilikler alıp Akyazı’ya dönmektir dedi.