BAYRAĞINI KAPAN AKYAZILI ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YÜRÜDÜ

Akyazı Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen Akyazı Belediyesi, Siyasi Partilerin Başkan ve Yöneticileri

Bu haber 2020-03-01 23:52:14 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen Akyazı Belediyesi, Siyasi Partilerin Başkan ve Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları ile Akyazılıların büyük katkı verdiği “Bayrağını al da gel, Şehitlerimize saygı yürüyüşü” sloganı ile gerçekleşen yürüyüş Kuzuluk Fatih Cami önünden başladı ve Gazi Süleyman Paşa Cami önünde son buldu.

Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından yapılan çağrıya uyan kadını, erkeği, genci yaşlısı, çocuğu delikanlısı olmak üzere çok sayıda Akyazılı ellerinde Türk Bayrağı olduğu halde kimisi yaya kimisi de araçları ile oluşturdukları uzun konvoylu yürüyüş Fatih Cami önünde saat 14.00 de başladı ve Gazi Süleyman Paşa Cami önünde saat 15.30 da son buldu. Konvoy yürüyüşüne katılanlara Akyazılılara yol kenarında ve evlerinden yürüyüşü takip edenler bayrakları ve sloganlarla büyük destek verdi.

Kuzuluk’tan yola çıkan yürüyüş konvoyu İlçe Merkezinin girişinde bulunan İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına da uğradı ve Belediye Başkanı Bilal Soykan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gençay Taşdemir’e Türk Bayrağını verdi. Jandarma Komutanı da Bayrağımızı öperek Belediye Başkanı Soykan’ın elinden aldı. Bayrak tesliminden sonra topluca saygı duruşunda bulunuldu ve sonra da birlikte İstiklal Marşımız söylendi.

Yürüyüş konvoyu Jandarmadan ayrılarak İlçe Merkezindeki Gazi Süleyman paşa Cami önüne geldi ve Belediye Başkanı Bilal Soykan Cami önünde yaptığı konuşmada yapılan yürüyüşün çok şey ifade ettiğini söyledi ve yürüyüşe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti. Daha sonra Gazi Osman Paşa Cami Müezzini Ahmet Bulut güzel sesiyle Kuran-ı Kerim okudu ve Gazi Süleyman Paşa Cami İmam Hatibi de şehitlerimiz için dua yaptı ve katılımcılarda bir ağızdan amin diyerek dualarını şehitlerimize göndermiş oldular. Düzenlenen yürüyüş yapılan dua ile son buldu.