ZEYNEP SERRA ÜSTÜN JUDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

29 Şubat günü başlayan ve Bilecik Atatürk spor salonunda gerçekleşen Judo Kurash

Bu haber 2020-03-01 23:49:24 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

29 Şubat günü başlayan ve Bilecik Atatürk spor salonunda gerçekleşen Judo Kurash Ümit ve Gençler Türkiye Şampiyonasında Akyazılı Judocular büyük başarı elde etti. Pınar Batman’ın nezaretinde Bilecik’e giden Akyazılı Judoculardan Zeynep Serra Üstün 48 Kg. da Türkiye şampiyonu olurken, yine 48 Kg. da Irmak Kahveci Türkiye ikincisi ve 50 Kg. da Emirhan Doğan Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. 48 Kg. da Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren Zeynep Serra Üstün önümüzdeki ay içinde Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Judo şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Antrenör Pınar Batman, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Akyazı’mızdan bir Türkiye şampiyonu çıkardık. Diğer çocuklarımızda ikinci ve üçüncü olma gibi önemli başarılara imzalarını attılar. Çocuklarımızın tamamını elde ettikleri bu büyük başarılardan ötürü tebrik ediyorum. Onları bizlere güvenerek emanet eden anne ve babalarına da teşekkür ediyorum. Serra kızımızın Yunanistan’da bayrağımızı göndere çektireceğine olan inancımın tam olduğunu belirtiyorum ve Akyazılıların bizden desteklerini esirgememelerini özellikle istirham ediyorum”

Bilecik’te yapılan Judo Kurash Ümit ve Gençler şampiyonasına Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri de giderek Akyazılı ve Sakaryalı Judoculara destek verdi. Aynı zamanda Derneklerinin Yönetim Kurulu üyesi de olan Antrenör Pınar Batman’a ve yetiştirdiği sporculara destek vermek için şampiyonayı izlemek için Bilecik’e gittiklerini söyleyen Zeki Öztürk, elde edilen bu başarı bizleri son derece mutlu etti açıklamasında bulundu.