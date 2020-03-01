Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAYRAĞINI KAPAN AKYAZILI ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YÜRÜDÜ

BAYRAĞINI KAPAN AKYAZILI ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YÜRÜDÜ

ZEYNEP SERRA ÜSTÜN JUDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

ZEYNEP SERRA ÜSTÜN JUDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Hafriyat kamyonu personel servis aracına çarptı

Hafriyat kamyonu personel servis aracına çarptı

ALAAĞAÇSPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ 4-1

ALAAĞAÇSPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ 4-1

AKYAZILI ALİ PAŞA ÇAKIR DÜNYA 2.Sİ

AKYAZILI ALİ PAŞA ÇAKIR DÜNYA 2.Sİ

AKYAZI’DA TARİHİ ESER BULUNDU

AKYAZI’DA TARİHİ ESER BULUNDU

ZEYNEP SERRA ÜSTÜN JUDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

29 Şubat günü başlayan ve Bilecik Atatürk spor salonunda gerçekleşen Judo Kurash
Bu haber 2020-03-01 23:49:24 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

29 Şubat günü başlayan ve Bilecik Atatürk spor salonunda gerçekleşen Judo Kurash Ümit ve Gençler Türkiye Şampiyonasında Akyazılı Judocular büyük başarı elde etti. Pınar Batman’ın nezaretinde Bilecik’e giden Akyazılı Judoculardan Zeynep Serra Üstün 48 Kg. da Türkiye şampiyonu olurken, yine 48 Kg. da Irmak Kahveci Türkiye ikincisi ve 50 Kg. da Emirhan Doğan Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.  48 Kg. da Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren Zeynep Serra Üstün önümüzdeki ay içinde Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Judo şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Antrenör Pınar Batman, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Akyazı’mızdan bir Türkiye şampiyonu çıkardık. Diğer çocuklarımızda ikinci ve üçüncü olma gibi önemli başarılara imzalarını attılar. Çocuklarımızın tamamını elde ettikleri bu büyük başarılardan ötürü tebrik ediyorum. Onları bizlere güvenerek emanet eden anne ve babalarına da teşekkür ediyorum. Serra kızımızın Yunanistan’da bayrağımızı göndere çektireceğine olan inancımın tam olduğunu belirtiyorum ve Akyazılıların bizden desteklerini esirgememelerini özellikle istirham ediyorum”

Bilecik’te yapılan Judo Kurash Ümit ve Gençler şampiyonasına Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri de giderek Akyazılı ve Sakaryalı Judoculara destek verdi. Aynı zamanda Derneklerinin Yönetim Kurulu üyesi de olan Antrenör Pınar Batman’a ve yetiştirdiği sporculara destek vermek için şampiyonayı izlemek için Bilecik’e gittiklerini söyleyen Zeki Öztürk, elde edilen bu başarı bizleri son derece mutlu etti açıklamasında bulundu.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
23:52 - ZEYNEP SERRA ÜSTÜN JUDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
29 Şubat günü başlayan ve Bilecik Atatürk spor salonunda gerçekleşen Judo Kurash...
23:49 - Hafriyat kamyonu personel servis aracına çarptı
Akyazı D100 KarayoluOrmanköy ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında,...
17:57 - Annesine Otomobil çarpınca ortalığı bir birine kattı
Akyazı Ömercikler Mahallesinde Otomobil yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası olay ...
17:51 - AKBALIK MUHTARI RÜSTEM BİLGİ KAZA GEÇİRDİ
Akyazı Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi 34 EV 06* plakalı otomobiliyle Akyazı’dan Adap...
00:07 - OKUL İÇİNDE DÜŞTÜ HASTANELİK OLDU
Akyazı Konuralp İlkokulunda okul içerisinde koşarken düşerek başından...
01:54 - HARUNUSTA MAHALESİNDE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Mahallelerdeki...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ