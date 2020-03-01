Hafriyat kamyonu personel servis aracına çarptı

Akyazı D100 KarayoluOrmanköy ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında,

Bu haber 2020-03-01 23:47:42 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı D100 KarayoluOrmanköy ışıkları kavşağında meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonu önce yolda park halinde bulunan personel servis aracına daha sonra da yolda otobüs bekleyen bir kişiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, servis aracındaki personelin yöresel ürün almak için araçtan aşağıya inmiş olması faciayı önledi.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, önce yolun kenarında park halinde bulunan 54 S 23.. plakalı personel servis aracına daha sonra da otobüs bekleyen bir kişiye çarptı.Çarpma sonucu hafriyat kamyonu sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otobüs bekleyen bir kişi de yola savruldu. Hafriyat kamyonunun çarptığı servis aracı hurdaya döndü.

Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü yapılan çalışmalar sonucunda çıkarabildi.Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslar ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.