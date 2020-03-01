ALAAĞAÇSPOR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ 4-1

Sakarya 1.Amatör A gurubu lideri Alaağaç Spor Alandüzü Spor ile Karaman

Bu haber 2020-03-01 19:32:29 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.Amatör A gurubu lideri Alaağaç Spor Alandüzü Spor ile Karaman Stadında karşılaştı. Alaağaç Spor rakibini 4-1 gibi skorla kolay geçerek Şampiyonluğunu ialn etti. Alaağaçspor bu sonuçla ligin bitimine 3 hata kala en yakın rakibine 11 puan öne geçti.

Maç öncesi Yeni Alandüzüspor yöneticileri Alaağaç Spor soyunma odasına gelerek rakibine Baklava ikramında bulunup şampiyonluğunuzu tebrik ederiz diyerek süper amatörde başarı dilediler.

Maça Alaağaç Spor ile Yeni Alandüzü Spor Türk Bayrağı altında çıkarken Yeni Alandüzü Spor ‘’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez ‘’ flaması taşıdı.Maç Şehitlere saygı duruşu sonrası başladı.

İlk yarıda golü erken bulan Alaağaç Spor oldu. Zafer Penaltıdan Alaağaç Spor’u 1-0 öne geçirirken 15 Dakikada ise Berkay takımının 2.inci golünü attı. Maçın ilk devresi Alaağaç Sporun 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

2.inci yarıda da üstün olan taraf yine Alaağaçspordu.55 dakikada Coşkun Alaağaç Spor’un 3.üncü golünü atarken 87. Dakikada Tolgahan takımının tek golünü kaydederek durumu 3-1 yaptı.

Alaağaç Spor’un çalışkan ve hızlı Futbolcusu Onur 89. dakikada maçın skorunu belli eden golü kaydedince Alaağaç Spor Yeniz Alan Düzü Spor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu sonuşla bitime 3 hafta kala Lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Saha : Karaman Suni Çim

Saat 14.00

Hakemler :Muhammet Kantaroğlu*** Kadir Kardan *** Hakan Tuna***

Yeni Alandüzü Spor

Oğuzhan**Ercan**Mwehmet**Burak**Enes***Dinçer** Abdullah**(Volkan**)Aykut** Tolga** (Melih**) Erdem**(Tolgahan**) Doğan**

Ant: Fırat Astrak

Alaağaç Spor

Şener***(Murat**) Onur*** Yavuz*** Fırat***Zafer*** Berkay***(Enes**)Murat*** Furkan***Coşkun*** Oktay*** Sadullah***

Ant: Mustafa Demir

Goller: Dk.10 Zafer (Pen),Dk.15 Berkay, Dk.55 Coşkun ,Dk.89 Onur Alaağaç Spor.Dk.87 T olgahan Alandüzü Spor