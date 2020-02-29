AKYAZI’DA TARİHİ ESER BULUNDU

Yapılan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile

Bu haber 2020-02-29 23:53:36 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akyazı İlçe Jandarma Birliği ekiplerinin Akyazı’ya bağlı Vakıf Mahallesi otoban köprüsü altında ortaklaşa yaptıkları operasyonda üç adet tarihi eser niteliğinde olan toprak testi ele geçirildi.

Akyazı Vakıf Mahallesi otoban köprüsü altında bekler halde görülen 54 ABF *** plakalı otomobilde ve otomobil içinde bulunan E.T. / A.G. ve S.I isimli şahıslarda arama yapıldı. Verdikleri bilgiler ışığında otomobilin 10 metre uzağında yapılan aramada ağaçların arasında iki adet poşet bulundu ve poşetler açılınca da içinden 3 adet tarihi eser niteliği olan toprak testi bulundu.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçleri hem otomobil içinde olanları hem de onlara gözcülük yaptıklarını belirledikleri R.K. ve E.Y. isimli şahısları da gözaltına alınarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldılar. İfadeleri alınan şahıslar Savcılık tarafından serbest bırakıldılar.