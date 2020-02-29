AKYAZI BELEDİYESİNDE DEĞİŞİM RÜZGARI

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Akyazı Belediyesinde bazı Müdürlerin yerleri Başkan Bilal Soykan’ın talimatı ile değiştirildi
Bu haber 2020-02-29 23:52:17 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinde bazı Müdürlerin yerleri Başkan Bilal Soykan’ın talimatı ile değiştirildi. Akyazı Belediyesinde Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayan Ali Özer, daha sonra başarılı çalışmaları da dikkate alınarak Özel Kalem Müdürlüğü görevi de uhdesinde kalmak üzere Başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Başkan yardımcısı olduktan sonra çalışmalarını eski itfaiye Müdürlüğünün bulunduğu Belediye Ek Hizmet binasında yapmaya başlayan ve günün büyük bölümünü de yeni görev yerinde geçirmek zorunda kalan Ali Özer’in bu ağır yükünü gören Belediye Başkanı Bilal Soykan Özel Kalem Müdürlüğünde herhangi bir aksama yaşanmaması için bu göreve Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Derya Aksima’yı getirdi. Başkan Soykan’ın bu talimatı sonrası Başkan Yardımcısı Ali Özkan Belediyenin EK Hizmet binasında çalışmaya başlayacak ve kendisine de Sosyal İşler ve Kültür, İnsan Kaynakları, Zabıta ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri bağlı olacak.

Belediye Başkanı Bilal Soykan sadece Özel Kalem Müdürlüğünde değişikliğe gitmedi. Başkan Soykan’ın talimatı ile Yazı İşleri Müdürü Selda Aksima’nın uhdesinde olan İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bu Müdürlükte Şef olarak çalışan Muhammet Atılgan’ı, Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğünü de uhdesinde Teftiş Kurulu Müdürlüğü bulunan Kevser Ateş’e, yine Kevser Ateş’in uhdesinde olan Hukuk İşleri Müdürlüğü de Veysel Cengiz’e verildi.

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