EYYÜP GENÇ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ KAN BAĞIŞI İÇİN KAPI KAPI DOLAŞTI

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Haftanın Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelerek Akyazılılardan kan bağışı toplayan Kızılay yetkililerine
Bu haber 2020-02-29 23:50:27 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Haftanın Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelerek Akyazılılardan kan bağışı toplayan Kızılay yetkililerine her gelişlerinde İlçede eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan okulların öğrencileri destek veriyor. Cuma günü Akyazı’ya gelen Kızılay ekibine Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi öğrencileri destek verdi ve daha fazla ünite kan toplayabilmek için de öğrenciler gerçekten olağanüstü bir çalışma yaptılar.

Eyyüp Genç Fen Lisesi Öğrencileri daha fazla ünitede kan toplayabilmek için bazı kurumlara bir dizi ziyaretlerde yaptılar. Öğrencilerin ziyaret ettiği kurumlardan biri de Belediye oldu. Öğrenciler Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ü makamlarında ziyaret edip kendilerinden kan bağışı konusunda destek isteğinde bulundular. Öğrencilerin Belediyeye yaptığı bu ziyarette Kızılay Akyazı Şube Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis 1. Başkan Vekili de olan Mustafa Birincioğlu’da eşlik etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ve yardımcısı Mehmet Öztürk, Eyyüp Genç Fen Lisesi öğrencilerinin Akyazılıların daha fazla kan bağışında bulunmaları konusunda kendilerine yaptıkları ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, öğrencilerimiz ziyaretlerinde  bizden talep ettiklerini derhal yerine getirdik ve anonslarımızla Akyazılı hemşerilerimizi kan bağışı yapmaya davet ettik açıklaması yaptılar.

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