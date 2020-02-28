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TÜRKORMANKÖYDE 150 YILLIK GELENEK DEVAM EDİYOR

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TÜRKORMANKÖYDE 150 YILLIK GELENEK DEVAM EDİYOR

Akyazı’ya bağlı Türkormanköy mahallesinde kandil gecelerinde mahalle halkı ve çevre
Bu haber 2020-02-28 22:58:11 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Türkormanköy mahallesinde kandil gecelerinde mahalle halkı ve çevre mahalle halklarına yemek ikramı yapılıyor.

Mahalle muhtarı Cihan Yılmaz kandil gecelerimizde büyüklerimizin geleneksel hale getirdiği yemek ikramını biz de ara vermeden devam ediyoruz. Yaşlı büyüklerimizden edindiğimiz bilgiye göre bu gelenek yaklaşık yüzelli yıl öncesine dayanıyor. Bizlere anlatıldığına göre zeytin, yeynir, ekmek ikramı ile başlatılan bu gelenek daha sonra yemek ve çeşitli ikram şeklinde uygulanmaya dönüşmüş. Finansmanına gelince durumu iyi olan vatandaşlar bu kandil akşamı yemek ikramı benden diyerek geleneğimize katkı veriyor. Kimse çıkmadığı taktirde mahalle halkı aramızda karşılıyoruz. Dedi.

 Türkormanköy mahallesinin kandil yemeklerine mahalle halkının yanısıra çevre mahallelerden ve ilçeden davetliler de katılıyor. Regaip kandili gecesine katılan Akyazı MHP İlçe teşkilatı güzel bir gelenek bu gecede burada bulunmamıza sebep olan Mahalle Muhtarı ihan Yılmaz’a teşekkür ediyoruz dediler.

 

 
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