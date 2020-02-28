KABAKULAK MAHALLESİ DOĞAL GAZ BEKLİYOR

MHP Akyazı İlçe teşkilatı 3 aydanberi her hafta bir mahallede sohbet etme gezilerine bu hafta

Bu haber 2020-02-28 22:50:58 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı 3 aydanberi her hafta bir mahallede sohbet etme gezilerine bu hafta Akyazı’nın Kabakulak mahallesinde devam etti.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ve Belediye meclisin üyelerinin katıldığı sohbet toplantısı köy kahvesinde gerçekleşti.

Mahalle Muhtarı Adnan Kat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı MHP İlçe Başkanı Ali Dert’linin ekibini tanıtımı ile başladı.Başkan Dertli her mahallede olduğu gibi ziyaret amaçlarının siyasi olmadığı sadece sohbet niteliği taşıdığı, siyasilerin seçimden seçime mahallelerini ziyaret ettiği şeklindeki düşünceyi ortadan kaldırmak, sizleri daha yakından tanımak ve sorunlarınızı dinleyerek ilgili makamlara ileterek çözümü için takipçisi olmak olduğunu söyledi.

Mahalle Muhtarı Adnan Kat misafirlerini mahallesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek mahallelerinin Kabakulak eskibedil arası yolu ile kaldırım işlerimiz vardı Belediye Balkanı Bilal Soykan en geç bu yaz bunu mutlaka halledecekleri sözünü verdi. Ayrıca Okulumuz bahçesinde öğrencilerin kullandığı bir alan Yazın toz kışın ise yağmur ve çamurdan çocuklarımız büyük sıkıntı çekiyor.alt tarafı 2 kamyon asfaltla halledilebilecek sorunumuz ortada kaldı. Buna bir çözüm bulamadık. Belediye Milli Eğitim yapsın diyerek topu milli eğitime atarken, Milli Eğitim Müdürlüğü ise bizim paramız yok diyerek konuya ilgisiz kaldılar. Bu konuda Kaymakamımızdan yardım bekliyoruz. Dedi. Muhtar Adnan Kat ayrıca mahalle olarak mahallemize bir an önce doğalgaz getirilmesini istiyoruz şeklinde konuştu.

Başkan Ali dertli Mahalle Muhtarı Adnan Kat’a misafirperverliği dolayısı ile teşekkür ederek veda ettiler.