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“AKYAZI OKUYOR” PROJESİ İÇİN ÖDÜLLÜ YARIŞMA

“AKYAZI OKUYOR” PROJESİ İÇİN ÖDÜLLÜ YARIŞMA

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“AKYAZI OKUYOR” PROJESİ İÇİN ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney himayesinde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi
Bu haber 2020-02-28 01:38:45 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup GÜNEY himayesinde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Oğuzhan FİL tarafından Akyazı'da okuma sevgisi kazandırmak adına “Akyazı Okuyor” konulu kitap okuma yarışması düzenledi.

Projenin amacının, Akyazı halkının okuma hassasiyetlerinin arttırılması, etkili düşünmeyi artırmak, milli, manevi ve kültürel duygularımızı pekiştirmek, Öğrenci ve velilerin aile ortamında birlikte kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek olduğu belirtilerek bu amaçla yarışma açıldı.

Yarışmanın nasıl yapılacağı ve diğer ayrıntılar şu şekilde açıklandı:

Yarışma on iki kategoride yapılacaktır. 3.sınıflar, 4.sınıflar, 5.sınıflar, 6.sınıflar, 7.sınıflar, 8.sınıflar, 9.sınıflar, 10.sınıflar, 11.sınıflar, 12.sınıflar, öğretmen ve veli (halk) düzeyinde yapılacaktır. 3 ve 4. Sınıflar 40 soru, diğer kademeler 60 soru olup; sınav süresi 60 dakikadır. Yarışmada 4 yanlış cevap 1 doğru soruyu götürecektir. Yarışma ile ilgili tüm ayrıntılar https://akyazi.meb.gov.tr adresinden ve okul müdürlüklerinden öğrenilebilir. Her kategorinin birincisine 500 TL, ikincisine 300 Tl ve üçüncüsüne 100 TL ödül verilecek olup ayrıca birçok kişiye sürpriz ödüller de verilecektir.

Yarışma başvuruları 6 Mart 2020 Cuma gününe kadar alınacaktır.

TÜM AKYAZILI’LARI BU YARIŞMAYA BEKLİYORUZ…

Yarışmanın Şekli ve Diğer Hususlar

1-- Öğrenciler, veliler ve öğretmenler belirtilen takvimde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirtilen yer ve saatte sınava gireceklerdir.

2- Yarışma yazılı olarak çoktan seçmeli sorulardan yapılacaktır. Yarışmada 3-4.sınıf düzeyinde 40 soru diğer düzeylerde 60 soru sorulacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır.

3- Sorular, adı geçen kitabın okunup anlaşılma düzeyini ölçemeye yönelik olup, cevaplarda kitap eksenli değerlendirilmelidir.

4- Başvuru ve sonuçlar, https://akyazi.meb.gov.tr adresinden Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacaktır. İlçe dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

5- Bütün kategorilerde puan eşitliği durumunda doğru sayısı fazla olan kazanmış sayılacaktır. Eşitliğin devam etmesi durumunda,

-Öğrencilerde yaş (küçük olan kazanacaktır)

-Velilerde öğrenim durumu (küçükten büyüğe sıralanacaktır) temel alınacaktır.

- Öğretmenlerin eşitlik durumunda kura çekilecektir.

 

 

 
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