KABAKULAK MAHALLESİNDE REGAİP KANDİLİ

Mübarek üç aylar başlaması ile hicri takvime göre Receb ayının 3. Günü idrak ettiğimiz Regaip Kandili tüm

Bu haber 2020-02-28 01:12:31 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Mübarek üç aylar başlaması ile hicri takvime göre Receb ayının 3. Günü idrak ettiğimiz Regaip Kandili tüm yurdumuzda olduğu gibi Akyazı’nın tüm camilerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her kandil gecesi başka bir camide kandil kutlamasına katılan muhabirlerimiz bu kandil gecesinde Kabakulak Mahallesindeki programa katıldı.

K abakulak Camii imam hatibi Süleyman Dindar okuduğu Kuran-ı Kerim ve diğer surelerin ardından kandil gecelerinin önemi ve kutladığımız kandil gecelerini ayrı ayrı saydıktan sonra Regaip kandilinin anlam ve önemi üzerinde geniş açıklamalarda bulundu. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi olan Regaip Kandilini bu gece idrak ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz, "Receb ayının ilk Cuma gecesini ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir." buyuruyor. Dedi. Regaip kandili gecelerinde ibadet etmenin çok sevap olduğunu belirten imam Dindar, "Gecenin oniki kısmından bir kısmını, yani bir saat kadar ihya etmek, Kur'an-ı kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek gibi olur." Dedi ve Regaip kelimesinin anlamını ise şu şekilde izah etti. Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir. İmam Süleyman Dindar bu gecenin faziletlerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizerek bol bol ibadet edilmesi tavsiyesinde bulundu. İmam Dindar sözlerini Regaib gecenizi tebrik ediyor ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum diyerek tamamladı.

Yapılan duanın ardından yatsı namazı sonrası cemaat imamın ve birbirlerinin kandilini kutlayarak dağıldı.