BUNU DA GÖRDÜK SARIMSAKTAN TARİHİ REKOR

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Akyazı’da Çarşamba günleri kurulan semt pazarında sebze ve Meyve fiyatlarında
Bu haber 2020-02-27 17:57:32 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Çarşamba günleri kurulan semt pazarında sebze ve Meyve fiyatlarında azda olsa artış gözlenirken Balık fiyatları farklılık göstermeye devam ediyor. Pazarın Kralı ise Sarımsak Kilosu 80 Lira

Akyazı'da Çarşamba günü kurulan ve tüm köylerin alışverişinde öncü olan Çarşamba semt kapalı pazar yerinde Meyve ve Sebze fiyatlar azda olsa artmış gibi görünüyor.

Pazarın Kralı ise Sarımsak yemeklerin olmazsa olmazı şifa deposu Sarımsak kilosu 80 liradan satışa sunuldu.

İşte Çarşamba Pazarından bazı fiyatlar

Patlıcan 8 Lira, Salatalık 5 lira, Çarliston 7 Sivri Biber 8 lira, Havuç 2,5 lira, Pırasa 3 lira,Ispanak 3 ila 3,5 lira, Havuç 2,5 lira, Patates 3,5, Patates 2,5 lira,Soğan 2,5 lira, Ayva 2,5, Elma 3 ila 3,5 lira.Muz 9 Lira, Portakal 2,5 ila 3 ila 4 Lira. Elma 2,5 ila 3,5 Lira, Nar 5 Lira. Sarımsak 80 Lira, Kültür Mantarı 12 Lira,Karnabahar tane 6 Lira.

Balık çeşitleri

Hamsi 15 lira, İstavrit 20 ila 25 Lira, Mezgit 15 Lira, Çupra tane 10 Lira,  Palamut tane 10 Lira.Sardalya 15 Lira ,Uskumru 25 Lira
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