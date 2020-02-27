Annesine Otomobil çarpınca ortalığı bir birine kattı

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Akyazı Ömercikler Mahallesinde Otomobil yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası olay
Bu haber 2020-02-27 17:53:35 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ömercikler Mahallesinde Otomobil yaşlı kadına çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaşlı kadının oğlu sinir krizleri geçirerek ortalığı bir birine kattı.

 Kaza Akyazı Ömercikler Mahallesi tören alanı mevkiinde meydana geldi. Kızı ile alışverişe çıkan Aysel U. adlı yaşlı kadın yoldan karşıya geçmek isterken B.B. idaresindeki 54 BB *** plakalı Otomobil yaşlı kadına çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulanYaşlı kadın yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücü gözlem altına alındı.

Olay yerine Polis ekipleri inceleme yaparken olay yerine gelen yaralanan yaşlı kadının oğlu olduğu söylenen M.U. adlı genç sinir krizleri geçirerek otomobile yumruk vurmaya başlayınca Polis müdahale ederek genci uzaklaştırmak istedi. Sinir krizi geçiren genç bir türlü sakinleştirilemeyinceadli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 
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