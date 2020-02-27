AKBALIK MUHTARI RÜSTEM BİLGİ KAZA GEÇİRDİ

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Akyazı Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi 34 EV 06* plakalı otomobiliyle Akyazı’dan Adapazarı’na
Bu haber 2020-02-27 17:49:37 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi 34 EV 06* plakalı otomobiliyle Akyazı’dan Adapazarı’na giderken Bekir Paşa ışıklarında önünde duran 34 CAF 05* ve 54 EG 6** plakalı araçlara çarptı. Meydana gelen kazada üç aracında şoförleri hafif şekilde yaralandı. Kaza mahalline gelen 112 Sağlık ekibi üç sürüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmalarını sağladı.

Kazada yaralanan Akyazı Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu olduğu ve Akbalık Mahallesindeki evinde istirahata çekildiği öğrenildi. Rüstem Bilgi’nin kaza yaptığını duyan Muhtar arkadaşları, yakınları ve komşuları Hastaneye adeta akın ettiler.

Sağlık durumu iyi olan Muhtar Bilgi kaza haberinden sonra hastaneye gelen ve kendisiyle yakından ilgilenen herkese teşekkür etti.

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