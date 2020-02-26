AKYAZI MUHTARLARDA YENİ BAŞKAN YAŞAR KAHRAMAN

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Günlerdir Akyazı Kamuoyunu meşgul eden Akyazı Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı
Bu haber 2020-02-26 17:40:54 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

 

Günlerdir Akyazı Kamuoyunu meşgul eden Akyazı Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Mevcut Başkan Bekir Durmuş ve Gazisüleymanpaşa mahallesi Muhtarı Yaşar Kahramanın aday olduğu kongrede seçim öncesi her iki adayın kulis faaliyetleri gözlerden kaçmadı.

 Kongre Başkan Bekir Durmuşun hoşgeldiniz konuşması ile başladı. Divan başkanlığını Ali Şener Bayraktar, divan katipliklerini ise Dursun Emin Kula ve Şaban Süleymanın yaptığı kongre büyük bir olgunluk içinde geçti.

 Gündemin okunup oy birliği ile kabul edilmesinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

 Gündemin 2. Ve 3. Maddeleri olan Faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporları okundu raporlar hakkında görüşme açıldı ancak söz alan olmadı. Her iki rapor da ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi.

 Tahmini bütçe okunarak görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesinde yer alan Derneğin Sakarya Muhtarlar  Federasyonuna katılması maddesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

 Seçimler öncesi söz alan her iki muhtar adayı Bekir Durmuş ve Yaşar kahraman birer konuşma yaparak seçildikleri taktirde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.ve muhtar arkadaşlarının oylarına talip oldular.

 Yine seçim öncesi söz alan Sakatya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal erdem Federasyona katlma kararı alan Akyazı Muhtarlarına teşekkür ederek birlik beraberlik olunca aşılamayacak engelin olmadığının altını çizerek Sakatya Türkiyede bunun en güzel örneğini verdi. Dedi ve önemli bir çok sorunun çözümünde etkili olduk dedi.

 Daha sonra seçimlere geçildi. Kıran kırana geçen seimler Gizli oy ve açık tasnifle sonuçlandı. 73 oyun tamamının katıldığı seçimlerde yönetim kuruluna 7 asil ve 7 yedek üye seçilirken Denetleme kuruluna 3 asil 3 yedek ve Federasyon için 13 delege seçildi. Seçimler sonunda Eski Başkan Bekir Durmuş’un listesi 36 oy alırken, diğer aday Yaşar Kahraman’ın listesi 37 oy aldı.

Bu sonuçlarla Akyazı Muhtarlar Derneğinin yeni başkanı bir oy farkla Yaşar Kahraman oldu.

YÖNETİM KURULU İSE ŞÖYLE BELİRLENDİ

1-Murat Çakmakçı

2-Bilal Türker

3-Adnan Kat

4-Ali Buz

5-Ramazan Gören

6-Hüseyin Yazıcı

YEDEK ÜYELER

1-Nuri Öztürk

2-Maksut Terzi

3-Ahmet Esen

4-Nihat İçyüz

5-Mustafa Gündoğdu

6-Sercan Mestan

7-Necmi saka

DENETLEME KURULU ASİL

1-Burhan Copkaya

2-Sezer Başkaya

3-Ali Çabuk

DENETLEME KURULU YEDEK

1-Mehmet Aksoy

2- Yakup Çavuş

3-Bahri Yılmaz

FEDERASYON DELEGELERİ

Yaşar Kahraman, Mehmet Taşkın Ercai Pınar,Cabbar Saka, Mecit Kızıldağ, Hüseyin Yıldırım, Recep Galip,Hasan Daloğlu, Ali Osman Balcı, İsmail Başer, Ergün Kalyoncu, Zekeriya Akcan ve Mevlüt Gedik

 Akyazı Muhtarlar Derneğinin olağan kongresine Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Rtdal Erdem, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babapğlu ve Başkan yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Akyazı Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak Ünal Gündüz ve Mehmet Öztürk, Bazı belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

 

 

 
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