AKYAZI MUHTARLARDA SEÇİM HEYECANI

Akyazılı Muhtarlar başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçmek için bugün sandığa gidiyor.

Bu haber 2020-02-26 00:12:34 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı Muhtarlar başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçmek için bugün sandığa gidiyor. Sosyal Gelişim Merkezi salonunda saat 14.00 yapılacak olan kongrede 73 Mahalle Muhtarı oylarını kullanacak.

Bugün yapılacak olan Akyazı Muhtarlar Derneği seçiminde iki aday çekişecek. Adaylardan biri şu anda Dernek Başkanlığı görevini yürütmekte olan Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, diğeri ise Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman. Her iki başkan adayı da adaylıklarını açıkladıktan sonra sahaya inmek suretiyle çalışmalarını hızlandırmışlardı.

Muhtarlar Dernek Başkanlığına adaylığını açıklayan Durmuş ve Kahraman’ın çalışmaları esnasında yaptıkları açıklamalar dikkat çekici noktadaydı. Her iki Başkan adayının birbirlerini öven açıklamaları, seçimde kaybedenin olmayacağı kazananın mutlak surette Akyazılı Muhtarların olacağı, oy istemek için gittikleri Mahallelerde her iki adayın da birbirlerine saygılı sözler sarf ediyor olmaları bugün yapılacak olan kongrenin gelecekte örnek gösterilebilecek bir kongre olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün saat 14.00 de Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak olan Akyazı Muhtarlar Derneği kongresine oy kullanacak olan Muhtarların yanı sıra siyasiler, STK temsilcileri ve çevre İlçelerden gelecek Muhtarların ilgi göstermesi ve kongrenin kalabalık bir ortamda gerçekleşmesi bekleniyor.