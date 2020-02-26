CHP KADIN KOLLARI SEÇİMİ YAPILDI ZEYNEP ÖKSÜZ YENİ BAŞKAN

CHP Akyazı Kadın Kollarında seçim yapıldı. Parti binasında gerçekleşen kongrede tek listeyle girilen

Bu haber 2020-02-26 00:07:26 eklenmiş ve 125 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı Kadın Kollarında seçim yapıldı. Parti binasında gerçekleşen kongrede tek listeyle girilen seçimde Zeynep Öksüz Akyazı Kadın Kollarının yeni başkanı oldu.

Düzenlenen toplantı divan seçimi ile başladı. Divan Başkanlığına İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu getirilirken Katipliklere de Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül İrşi ve Akyazı teşkilatından Cihan Meral getirildiler. Kongreye katılanlar önce saygı duruşunda bulundular sonrada birlikte istiklal marşını söylediler.

CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı Partili kadınlara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi “ Bir parti seçimi kadınlarının çalışması ile kazanır. Teşkilat olarak Kadın ve önümüzdeki günlerde kuracağımız Gençlik Kollarımızla artık sahaya iniyoruz. Mart’ı gördük ardından bahar geldi. Artık el ele gönül birliği içinde iktidara yürüyoruz. Gelecekte her şey daha güzel olacak. Durmak yok çalışmaya devam”

Divan Başkanlığı yapan İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu’da konuşmasında şunları söyledi “ Güzel Ülkemizin yarısı kadınlar diğer yarısı ise yanlarında duranlardır. Partimizi iktidar yapabilmek için biz kadınlar olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Seçimlerde girmediğimiz ev bırakmayacağız ve Partimizi çok çalışarak iktidara taşıyacağız. Çünkü bizim Parti imece kültüründen gelmektedir”

Toplantıya Partisinin Hendek İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldığı için kongreye geçen gelen çiçeği burnunda İl Başkanı Ecevit Keleş de konuşmasında CHP olarak bizler çok büyük bir aileyiz. Bizler çok çalışıp bu aileyi daha da büyüteceğiz. Birlik ve beraberlik içinde el ele vererek çalışıp partimizi iktidara taşıyacağız. Bunu yaparken partili kadınlarımıza ç ok iş düştüğünü de söylemeliyim ve çok çalışacaklarından emin olduğumu söylemeliyim. Partimizde oturma dönemi artık sona ermiş yerini çok çalışma devri gelmiştir. Çok çalışacağız ve başarılı olacağız. Başka çaremizde yoktur”

Konuşmaların ardından seçime tek listeyle girildi ve Zeynep Öksüz CHP Akyazı Kadın Kollarının yeni Başkanı oldu. Yönetim kuruluna da Zeynep Kobyaoğlu, Fatma Yazar, Şahseneİyiyazıcı, Fatma Kara, Mesuda Şanlı, Ayşe Tosun, NagihanToyşanlı, MüjganÜrgen ve Cemile Yıldız’ın, Yönetim kurulu yedek üyeliklerine de Fikriye Açıkmeşe, Sevda Uçar, Cihan Meral, Seher Topal, Nermin İyiyazıcı, Nermin Akalın, Özlem Tatlı, Şennur Yılmaz ve Şefika Zamanisoğlu’nun seçildikleri açıklandı.

Aynı seçimde İl Gelegeleri de seçildi. Seçim sonuçlarına göre CHP Kadın Kollarının İl Kongresine katılacak olan Delegelerde şu isimlerden oluştu; Zeynep Öksüz, Zeynep Kobyaoğlu, Fatma Yazar, Ayşe Tosun, Şefika Zamanisoğlu, FikriyeAçıkmeşe, NagihanToyşanlı, Neşe Türemen, Mesude Şanlı ve Müjgan Ürgen.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı toplantı öncesinde İl kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu’na çiçek takdim etti.

Toplantıya İl Başkanı Ecevit Keleş, İl Sekreteri Recep Furuncuoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, Erenler Kadın Kolları İlçe Başkanı Semra Gülen, Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Gönül İrşi, İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Konyalı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Erenler İlçe Başkanı Mustafa Çınalkatıldı. CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Partililer misafirlerine ev sahipliği yaptılar.