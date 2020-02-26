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AK PARTİDE ROTA KIZILCIKORMAN VE TÜRKORMAN MAHALLELERİ

MHP’nin başlattığı mahalle gezileri AK Parti’yi de hareketlendirdi. Mahalle gezilerine ara vermeden
Bu haber 2020-02-26 00:03:40 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

MHP’nin başlattığı mahalle gezileri AK Parti’yi de hareketlendirdi. Mahalle gezilerine ara vermeden devam eden AK Parti Akyazı İlçe teşkilatının bu haftaki ziyareti Kızılcıkorman ve Türkorman Mahallelerine oldu. 

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, beraberinde Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Koordinatörü Ahmet Cindioğlu, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk, Belediye Meclisi Başkanvekili Mustafa Birincioğlu ve bazı teşkilat yöneticileri olduğu halde ziyaret ettikleri Kızılcıkorman ve Türkkorman Mahallelerinde Mahalle sakinleri ile bir arkaya geldiler ve kendilerine aktarılan sorunları dinlediler, çözümü hususunda sözler verdiler. Belediye Başkanı Bilal Soykan’da göreve geldiği günden itibaren ziyaret gününe kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve yapacakları ile ilgili de projelerini anlattı.

AK Parti heyetinin Türkorman ve Kızılcıkorman Mahallelerine yaptıkları ziyarette Mahalle Muhtarları Cihan Yılmaz ile Mecit Kızıldağ ev sahipliği yaptılar.
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