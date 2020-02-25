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AKYAZI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ YENİ BİNASINDA

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi içinde faaliyetlerini sürdüren ve yapımı 17 Ağustos depreminin hemen ardından
Bu haber 2020-02-25 23:34:24 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi içinde faaliyetlerini sürdüren ve yapımı 17 Ağustos depreminin hemen ardından inşa edilen Mesleki Eğitim Merkezi binası aradan geçen 20 yılın ardından öğrencilerinin ve faaliyetlerinin artması sonucu yetersiz kalması sonucu yeni bina arayışı içindeydi.

 Yine aynı bölgede olan Askerlik Şubesinin binayı terkedip Kaymakamlık binasına taşınması sonucu boşalan Prefabrik binaya taşındı.

 Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal bize tahsis edilen yeni binamızın önemli eksikleri bulunmaktaydı. Kendi imkanlarımızla onarımını yaptık, kendimize göre bölümler oluşturduk ve boyasını da yaptıktan sonra binaya yerleştik. Gerek biz ve gerekse öğrencilerimiz nezih bir ortama kavuşmuş olduk.

 Bizlere bu ortamı sağlayan başta Kaymakamımız Yakup Güney olmak üzere emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz dedi.

 Müdür Emrah Önal arkamızda bulunan lojmanı da onarıp iş atölyesi olarak düzenleyerek uygulamalı eğitim faaliyetlerimizi burada sürdürmeyi planlıyoruz dedi.

 

 

 

 

 

 

 
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