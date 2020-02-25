HARUNUSTA MAHALESİNDE ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Mahallelerdeki

Bu haber 2020-02-25 01:50:22 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Mahallelerdeki alt yapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Fen İşleri ekiplerinin bu sefer ki çalışma rotası Harunusta Mahallesi oldu. Harunusta Mahallesinde alt yapıyı güçlendirme çalışması yapan ekipler böylece Mahalledeki mevcut sorunu da bu çalışmayla çözmüş oldu.

Mahalle Muhtarı Mevlüt Gedik, Belediyemizin Mahallemizde başlattığı alt yapı çalışmaları ile önemli bir sorunumuzu daha sonlandırmış olduk. Mahallemizdeki çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan’a, yardımcısı Mehmet Çakmak’a ve Fen İşleri Müdürümüz Uğur Kuş’a Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.