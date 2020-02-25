AKYAZI’DA VERGİ HAFTASI KUTLANIYOR

Akyazı’da Vergi haftası kutlaması Akyazı Vergi Dairesi Müdürü

Bu haber 2020-02-25 01:47:45 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Vergi haftası kutlaması Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz ve Müdürlük çalışanlarının Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Anıt önündeki törenden sonra Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz ve beraberindeki çalışma arkadaşları Kaymakam Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında konuşan Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha rahat ve müreffeh bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için vergi önem arz etmektedir. Vergilendirilmiş kazancın kutsallığını bir kez daha dile getirerek, vergilerini zamanında ve tam olarak ödeme yapan tüm mükellefleri kutluyoruz açıklaması yaptılar.

Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz’da ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Şubat ayının son haftasından başlayan ve 1 Mart gününe kadar sürecek olan Vergi Haftası süresi içinde Akyazı’da belirlenen bir plan dahilinde mükelleflerimize ziyaretler yapacağız ve bu ziyaretlerimizde vergi ödeme bilincini anlatacağız. Hedefimiz bu bilinci yaygınlaştırmak ve idaremizle mükelleflerimiz arasında sağlıklı bir iletişim kurmak olacaktır“

Gelir İdaresi Başkanlığında haftayla ilgili bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan vergi haftası kapsamında, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlanıyor denildi.