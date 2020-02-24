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MEDYA OYUNLARI BEĞENİLDİ

MEDYA OYUNLARI BEĞENİLDİ

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MEDYA OYUNLARI BEĞENİLDİ

Akyazı Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında “sokaktan sanata”
Bu haber 2020-02-24 16:43:05 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında “sokaktan sanata” isimli tiyatro ekibi tarafındanoynanan medya oyunları isimli eser Akyazılılar tarafından beğenildi.

Sosyal Gelişim Merkezi salonunda oynanan oyunda televizyon programlarının etkileri, sosyal medyanın insanları nasıl olumsuz etkilediği komedi şeklinde anlatılıyor. Oynanan tiyatro oyununu Mehmet Furkan Özel yazarken, Esra Badem’de sahnelenen oyunu yönetti.

Akyazılıların büyük ilgi gösterdiği komedi türü tiyatro oyunundan sonra ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturan Esra Badem’e başarısından ötürü Belediye Başkanı Bilal Soykan adına Başkan Yardımcısı Ali Özer tarafından kendisine bir plaket takdimi yapıldı.

 

 
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