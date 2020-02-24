ANNESİNİN CENAZESİNE SON DAKİKADA YETİŞTİ

Bir suçtan dolayı cezaevinde yatan Serkan Coşkun Akyazı Vakıf Mahallesinde

Bu haber 2020-02-24 16:39:07 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Bir suçtan dolayı cezaevinde yatan Serkan Coşkun Akyazı Vakıf Mahallesinde yaşayan Annesi Mahmure Coşkun’un cenazesine son anda yetişip toprağa verdi.

Akyazı Vakıf Mahallesinde ikamet etmekte olan Mahmure Coşkun hastalık nedeniyle vefa etti. Cenaze namazı Vakıf Merkez Caminde öğleyin kılınan namazın ardından cenaze toprağa verilmek üzere aile mezarlığına getirildi. Cezaevinde bulunan oğlu Serkan Coşkun’da annesinin cenazesine katılmak için izin istedi. İzin alındıktan sonra annesinin cenazesine katılmak için Vakıf Mahallesine gelen Serkan Coşkun, cenazeye mezarlıkta yetişebildi ve son anda yetiştiği annesini de top7rağa vererek ceza evine geri döndü.

Cenazeye Coşkun ailesinin bireyleri, komşuları, yakınları ve akrabalarının yanı sıra kalabalık cemaat katıldı.