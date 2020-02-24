VOLEYBOL ŞÖLENİ BAŞLIYOR

Akyazı Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa

Bu haber 2020-02-24 16:32:40 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri Voleybol turnuvası başlıyor.

Yapılacak olan turnuvaya katılmak isteyen takımların 5 Mart 2020 günü mesai bitimine kadar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Turnuvayı düzenleyicileri turnuvanın 9 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacağını ve açılış maçının aynı gün saat 19.00 da oynanacağını açıkladılar. Yine turnuva düzenleyicileri çekişmeli geçmesini bekledikleri voleybol şölenine bütün Akyazılı spor severleri dav et etmeyi de ihmal etmediler.