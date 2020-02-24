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PROJE HAZIR JEOTERMAL SERA GELİYOR

Akyazı Kuzuluk’ta inşa edilecek ‘Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin uygulama projelerinin hazır olduğunu
Bu haber 2020-02-24 00:04:51 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk’ta inşa edilecek ‘Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin uygulama projelerinin hazır olduğunu açıklayan Başkan Ekrem Yüce, “Kuzuluk’ta 45 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceğiz dedi.

Yüce  ‘Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ ile çiftçilerimize eğitimler sunacağız. Bunun yanı sıra şehrimiz istihdam verilerine katkılar sağlayacağız. Aynı zamanda yıl boyunca üretim yapacağız. Gerekli kabullerin ardından ihalemizi yapacak ve çalışmalarımıza başlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

 Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Kuzuluk’ta hayata geçirilecek ‘Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin uygulama projesinin hazır olduğunu açıkladı. Toplam 45 dönümlük alan üzerinde kurulacak jeotermal sera projesi için hazırlanan fizibilite raporlarının MARKA’ya sunulacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın projeyi destek kapsamına alması halinde yapılacak ihalenin ardından derhal çalışmaları başlatacaklarını duyurdu. Başkan Ekrem Yüce, jeotermal sera ile birlikte yıl boyunca üretimin yapılacağını da paylaştı.

Yıl boyunca üretim yapılacak

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’da seracılığı yaygınlaştırarak üretimi arttıracaklarını dile getirerek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk gün ifade ettiğimiz bir husus vardı: Sakarya’nın verimli topraklarını en iyi şekilde işleyecek ve ülkemize örnek bir tarımsal kalkınma hamlesi başlatacağız. İşte bu doğrultuda önemli bir adım olarak niteleyebileceğimiz bir hamle için geri sayıma başladık. İnşallah Akyazı Kuzuluk’ta 45 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız örnek bir sera tesisi inşa edeceğiz. ‘Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ ile çiftçilerimize eğitimler sunacağız. Bunun yanı sıra şehrimiz istihdam verilerine katkılar sağlayacağız. Aynı zamanda yıl boyunca üretim yapacağız. Uygulama projemiz hazır. Gerekli kabullerin ardından ihalemizi yapacak ve çalışmalarımıza başlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

 
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