FİNAL MAÇINDA KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Alaağaç Spor son engeli de aştı. O Artık Şampiyon gibi

Bu haber 2020-02-23 10:06:13 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Alaağaç Spor son engeli de aştı. O Artık Şampiyon gibi

Sakarya 1.Amatör ligi A gurubu lideri Alaağaç Spor en yakın rakibi olan Hızırtepe Özen Spor’u kendi saha ve seyircisi önünde Sadullah’ın 90+ 2 attığı golle 1-0 mağlup etti.Maç sonu çıkan olaylarda Hızırtepe Özen Spor’lu 4 oyuncu Kırmızı kart gördü.

Maçın ilk yarısı başa baş mücadele şeklinde geçti. Takımlar bu yarıda gol de atamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. 2.yarıda ise üstün olan taraf Alaağaçspordu. Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan AlaağaçsporSadullah’ın 90+2 de attığı golle öne geçti ve maçta bu skorla sona erdi.

Maçın orta hakemi Murat Bay bitiş düdüğünü çalar çalmaz etrafını saran Hızırtepe Özen Sporlu Futbolcuların sözlü ve fiili saldırılarına maruz kaldı. Bunun karşısında maçın hakemi Murat Bay Hızırtepe Özen Spor’dan kaleci Burak Akçay,H.İbrahimYondemir, Ahmet Geyik ve Adnan Şen’i kırmızı karla cezalandırdı.

Olaylar soyunma odası önünde de devam etti. Bazı Hızırtepe Özen Spor’lufutbolcular maçın hakemleri ve AlaağaçSpor’lu futbolculara sözlü sataşmada bulunsa da Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek olayların daha fazla büyümesini engelledi.

Alaağaç Spor ise en yakın rakibi olan Hızırtepe Özen Spor’u da yenerek puan farkını 8’e çıkararak şampiyonluk yolunda büyük mesafe kat etti.

Alaağaç Spor 1 Hızırtepe Özen Spor 0

Saha: Kuzuluk

Hakemler: Murat Bay*** Basri Batmaz*** Mutlu Uyar ***

Kırmızı Kartlar:Burak Akçay, H.İbrahim Yondemir, Ahmet Geyik ve Adnan Şen Hızırtepe Özen Spor

Gol 90+2 Sadullah Alaağaç Spor

Alaağaç Spor

Şener*** Enes A***, Tunahan*** (Furkan Ö.***)Zafer*** Yavuz*** Fırat*** Adem*** (Enes K***)Furkan*** (Berkay***)Sadullah**** Oktay*** Onur***

Ant: Mustafa Demir

Hızırtepe

Berat (***) Diyar**(Übeyde**) Eray** Murat** Ahmet (**) İsmail** Adnan (**) (Bilal**) Yusuf** Murat** H. İbrahim (**) Aziz**

Ant: Bilal Akçay