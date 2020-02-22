RATED’TEN AKYAZI ÇIKARMASI

Kısa adı RATED olan Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği başkanı

Bu haber 2020-02-22 01:12:40 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı RATED olan Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği başkanı Remzi Adıyaman ve Kurucu Başkanı Zafer Büyü beraberinde mesai arkadaşları olduğu halde Akyazı’ya bir çıkarma yaptılar.

RATED’li Yöneticiler ilk olarak Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret için Belediyeye geldiler. Başkan Bilal Soykan’ın cenazelere katılmak için Hendek’e gitmesi ve verdiği randevuya yetişememesi üzerine RATED’li yöneticileri Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Ali Özer Başkan Soykan adına ağırladı.

Ziyarette konuşan RATED Başkanı Remzi Adıyaman, ziyaretimiz Sayın Başkan Soykan’a hayırlı olsun demek içindir. RATED olarak bizler Sayın ziyaretimizi Başkanın seçimden sonra ki yaşadığı yoğunluğu dikkate alarak geciktirdik. Bugün ziyaretimizi yaptık ama kendisi ile görüşme şansımız olmadı. İnşallah bir başka sefere görüşürüz dedi ve Başkan Soykan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Ali Özer’de RATED başkanlarının yaptığı ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve Sayın Başkanımız Hendek’te bir cenazeye katılması nedeniyle randevusuna yetişemedi ve ağırlama görevini bana tevdi etti ve bende Başkanımın adına misafirlerimizi ağırlıyorum. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum ve başkanımıza da ziyaretleri ile ilgili olarak geniş bilgi vereceğim dedi.

RATED Başkanı Remzi Adıyaman ve Kurucu başkanı Zafer Büyü ve beraberindekiler daha sonra Alpaslan Türkeş Sosyal tesislerine giderek burada YENİGÜN Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel ve Akyazı Net İnternet Sahibi Alaattin Onur’la bir araya geldiler.

Bir araya gelişte Gazeteciler Salim Özyılmaz yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İnternet Sahipleri Kenan Certel ve Alaattin Onur yaptıkları konuşmalarda internet haber sitelerinin yaşamakta oldukları güçlüklerden bahsettiler ve merdiven altı sitelerle mücadele konusunda RATED’li yöneticilerin daha etkin rol oynamalarını istediler.

RATED’li yöneticilerin Akyazı ziyareti toplu resim çekimi ile son buldu. Daha sonra RATED yöneticileri Hendek’e hareket ettiler.