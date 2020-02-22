AKYAZI OKUYOR PROJESİ YARIŞMASI

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Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in himayesinde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji
Bu haber 2020-02-22 00:49:53 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in himayesinde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürlüğü tarafından Akyazı İlçesinde insanlara okuma sevgisi kazandırmak amaçlı olarak “Akyazı Okuyor” sloganı ile kitap okuma yarışması düzenlendi.

Yetkililer, yarışmanın asıl amacının Akyazılıların okuma alışkanlıklarını arttırmak, milli manevi ve kültürel duyguları geliştirmek, öğrenci ve velilerin aile ortamında birlikte kitap okumalarını sağlamak olduğunu söylediler.

Yapılacak olan yarışma 12 kategori üzerinden yapılacak. 3-12. Sınıflar arasındaki yarışma öğretmen ve veli düzeyinde yapılacak. 3 ve 4. Sınıflarda 40, diğer sınıflarda ise 60 soru sorulacak. Sınav süresi ise tümünde 60 dakika olacak. Yarışmada 4 yanlış ve doğruyu götürecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 6 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edebilecekler. Yarışma ile ilgili tüm bilgiler okul Müdürlüklerinden ya da https: //akyazi. meb. gov. tr. Adresinden öğrenilebilecek.

Yarışmayla ilgili diğer şartlar şöyle belirlendi;

 Öğrenciler, Veliler ve Öğretmenler belirtilen takvimde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan yerde sınava gireceklerdir.

Yarışma yazılı olarak çoktan seçmeli sorulardan yapılacaktır. Yarışmada 3-4. Sınıf düzeyinde olanlara 40 diğer düzeydekilere ise 60 soru sorulacaktır. Sınav süresi 6p dakika olacaktır.

Sorular adı geçen kitabın okunup anlaşılma düzeyini ölç meye yönelik olup cevaplarda kitap eksenli değerlendirilecektir.

Başvuru ve sonuçlar https//akyazi.meb.gov.tr. adresinden 20 Mayıs günü yayınlanacaktır. İlçe dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

Bütün kategorilerde puan eşitli halinde doğru sayısı fazla olan kazanmış olacaktır. Eşitlik yine de devam ederse bu defa öğrencilerde yaşı küçük olanlar, Velilerde öğrenim durumu (küçükten büyüğe doğru) baz alınacaktır. Öğretmenlerdeki eşitlik ise kura çekimi ile bozulacaktır.

Yarışma kitapları:

3. sınıflarda Kahraman Köpek ve Sarı Gökyüzü Sirki

4. sınıflarda Sadako ve Casus

5. sınıflarda Venüsten Dünyaya Dedektiflik oyunu ve Lataşiba

6. sınıflarda Bunun adı Findel ve Haritada kaybolmak

7. sınıflarda İçimdeki Müzik ve Halime Kaptan

8. sınıflarda Sokaklar Düş Yangını ve Sol Ayağım

9. sınıflarda Kürk Mantolu Madonna ve Sineklerin Tanrısı

10. sınıflarda Simyacı ve Uzun Hikaye

11. sınıflarda Hobbit ve Afrikalı Leo

12. sınıflarda Korkuyu Beklerken ve Amak-ı Hayal

Öğretmenlerde Bülbülü Öldürmek ve İnsan Olmak

Velilerde Beni Duyuyor musun ve Başarıya Götüren Aile.

Ödüller: Her grubun birincisine 500.00 TL. İkincisine 300.00 TL. Üçüncüsüne 100.00 TL. ödül verilecek. Ayrıca sürpriz ödüllerde sahiplerini bulacak.

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