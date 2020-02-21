Ak Partide eskiye rağbet arttı

Ak Parti genel merkezi geçmişte partide ilçe başkanı olarak görev alan eski

Bu haber 2020-02-21 01:17:33 eklenmiş ve 121 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti genel merkezi geçmişte partide ilçe başkanı olarak görev alan eski ilçe başkanlarını Ankara’da ağırladı.

Ak Parti genel merkezi yeniden toparlanma ve ahde vefa adı altında birçok etkinlikler yapıyor. Ak Parti son olarak mevcut ilçe başkanları ve kuruluşundan bu güne ilçe başkanı olarak görev yapmış olan isimleri Ankara’ya davet etti.

Bu davet üzerine Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem beraberinde partide ilçe başkanı olarak görev yapan Osman Karaoğlan ve Nail Kahveci ile Ak Parti genel merkezine gittiler.

İlçe başkanları burada yapılan toplantıya katılırken Ak Parti genel başkan yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’u da ziyaret ettiler.

Ak Parti Akyazı teşkilatında ilçe başkanlığı yapmış bazı isimler ise bu toplantıya katılanlar arasında yer almadılar