AKYAZI MHP MAHALLE GEZİLERİNE DEVAM EDİYOR SON ZİYARET ÇATALKÖPRÜ’YE

Akyazı MHP İlçe teşkilatının her hafta bir mahalleye gerçekleştirdiği ziyaretlerinin bu haftaki durağı

Bu haber 2020-02-21 01:09:16 eklenmiş ve 169 kez görüntülenmiştir.

Akyazı MHP İlçe teşkilatının her hafta bir mahalleye gerçekleştirdiği ziyaretlerinin bu haftaki durağı Akyazı ilçesinin en kalabalık mahallelerinden biri olan Çatalköprü mahallesi idi.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Belediye Meclis Üyeleri Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve Ahmet Çetin’le birlikte gittikleri Çatalköprü Mahallesinde mahalle muhtarı Ali Buz tarafından karşılandı.

Mahalle kahvesinde Çatalköprü halkı ile bir araya gelen MHP’lilerin ziyaret amaçlarını İlçe Başkanı Ali Dertli anlattı.

Başkan Ali Dertl ziyaret ettikleri her mahallede olduğu gibi ziyaret amaçlarının siyasi olmadığı sadece sohbet ederek sorunlarını dinleyip not alıp çözümü için icra makamlarına ileterek takipçisi olacaklarını söyledi. Belediye meclisinde Cumhur ortağımıza dosya halinde sizlerden elde ettiğimiz traleplerinize iletiyoruz Meclisimizde aynı zamanda muhalefet görevi yaparak halkımızın yayarına olmadığını düşündüğümüz konularda da muhalefet ediyoruz şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan eski İl Genel Meclisi üyelerinden Zeki Küçük Mahallemizin 2. Amatör kümede oynayan bir takjımı var. 100 civarında alt yapımız sporcumuz var. Belediye başkanımıza ziyaretleri sırasında bu konuyu açtık. Bilgisi var. Mahallemizde bir antreman sahası yapılması en azından etrafının tel örgü ile çevrilmesini talep ettik. Bize malzemesini verin biz işçiliğini yaparız dedik. Ancak bir ses çıkmadı. Bu konuda desteklerinizi istiyoruz dedi.Bu konuda takımın kaptanı Halil İbrahim Karacabey de daha önceki Belediye Başkanı Hasan Akcan da söz vermişti ancak gerçekleşmedi. Sadece maçlara gidip gelmek için araç tahsis ediyordu. Ancak Bilal Başkanımızdan şu ana kadar hiçbir yardım göremedik. Gelen gideni aratırmış atasözü gerçekleşti. Kaptan Karacabey önümüzdeki ay 2. Amatör küme maçları başlayacak.imkanlarımız kısıtlı. Bir an önce antrenman sahasının yanında malzeme desteği bekliyoroz dedi.

Kızılcık Orman ve Türk Orman mahallelerinden geçmekte olan Karacasuyun yaydığı koku Çatalöprü mahallesinin de problemi. Halk bu sorunun ivedilikle çözümünü istiyor.

Çatalköprü mahallesindeki köpekler oldukça çok diyen mahalle halkı hem tehlike saçıyorlar hem de mezarlığımızda mezarlarımızı tahrip ediyorlar. Mezarlığımızın duvarlarının yapılması ile köpeklerin mezarlığa girmesinin önleceğini söyleyen mahalle halkı kendi imkanları ile bunu çözemeyecekleri için belediyemizden yardım beklediklerini söylediler.

MHP heyeti samimi bir havada geçen ziyaret sonunda kendilerine gösterilen misafirperverlik nedeniyle Muhtar Ali Buz ve Mahalle halkına teşekkür ederek veda ettiler.