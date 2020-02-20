S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN ÇIRAKLARA AFET EĞİTİMİ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği afet eğitimlerine aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor. Okullar Başta olmak üzere toplumun hemen her kesimine eğitim vermekte olan S.A.B.A.H. en sonki eğitimini Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi çırakları ve öğretmenlerine verdi.
40 çırak ve öğretmenin katıldığı Eğitim sırasında ayrıca her sokakta afet anında yardıma koşacak eğitimli insanların yetiştirilerek afetlerde müdahale edebicek insanların yetiştirilmesi gerektiğinin altı çizilerek basit ilk yardım uygulamaları gösterildi.