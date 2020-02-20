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S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN ÇIRAKLARA AFET EĞİTİMİ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği
Bu haber 2020-02-20 13:43:25 eklenmiş ve 145 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği afet eğitimlerine aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor. Okullar Başta olmak üzere toplumun hemen her kesimine eğitim vermekte olan S.A.B.A.H. en sonki eğitimini Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi çırakları ve öğretmenlerine verdi.

 S.A.B.A.H. Derneği eğitim salonunda Dernek Başkanı İlhan Durgut, Kenan Certel, Faruk Ak ve Burakcan tarafından verilen eğitimde Depremler ve nedenleri, deprem öncesi evlerde ve çevredeki hazırlıklar,deprem çantası, deprem sırasında çök kapan tutun nasıl yapılmalı, deprem geçtikten sonra binaların boşaltılması, bulunduğumuz bölgedeki toplanma alanlarının nereleri olduğunun bilinmesi konularında bilgiler aktarıldı ve uygulamalar yapıldı.

40 çırak ve öğretmenin katıldığı Eğitim sırasında ayrıca her sokakta afet anında yardıma koşacak eğitimli insanların yetiştirilerek afetlerde müdahale edebicek insanların yetiştirilmesi gerektiğinin altı çizilerek basit ilk yardım uygulamaları gösterildi.

 

 

 

 

 
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