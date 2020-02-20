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AKYAZILI GAZETECİLERDEN İL TARIM MÜDÜRÜ NURİ AL’I ZİYARET

YENİGÜN Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet sahibi Gazeteci Kenan Certel,
Bu haber 2020-02-20 13:37:28 eklenmiş ve 151 kez görüntülenmiştir.

YENİGÜN Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet sahibi Gazeteci Kenan Certel,  İl Tarım Müdürü Nuri Al’a makamında ziyaret edip kendisine hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Ziyarette konuşan Akyazılı Gazeteciler İl Tarım Müdürü Nuri Al’ın hem hemşerileri olduğunu hem de yıllarca Akyazı’da İlçe Tarım Müdürlüğü görevini başarıyla yerine getirdiğini belirterek, ziyaretimiz yeni görevinden ötürü hemşerimizi tebrik etmek ve kendisine başarı dilemek içindir dediler.

İl Tarım Müdürü Nuri Al da Akyazı’mızın duayen iki gazeteci büyüğümün bana yaptıkları bu ziyaret beni son derece mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum ve mesleklerindeki üstün başarıların daha da artarak sürmesini temenni ediyorum dedi. 
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