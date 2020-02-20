İnsani yardım TIR’ı Akyazı’dan yola çıktı

Türk Diyanet Vakfı Akyazı Şubesi ve Akyazı Müftülüğü tarafından organize edilen

Bu haber 2020-02-20 13:36:56 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

Türk Diyanet Vakfı Akyazı Şubesi ve Akyazı Müftülüğü tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında Suriye İdlib'e bir tır gıda, giysi ve battaniye gönderildi.

Akyazı Müftülüğü, Türk Diyanet Vakfı Akyazı Şubesinin ortaklaşa yaptığı organizasyonu ile Suriye İdlib'e 400 koli gıda, çocuk çizmeleri ve montlardan oluşan kışlık giysi ve battaniyeden oluşan bir TIR dolusu yardım dualarla yola çıktı.

Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yapılan törene Akyazı Müftüsü İzzet Şener, Diyanet Sen Vakfı yöneticileri ve hayırsever vatandaşlar katıldı.