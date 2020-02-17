AKYAZI ENSAR VAKFI KUR’AN-I KERİM METİN MEAL YARŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ensar Vakfı Akyazı Şubesi tarafından yaklaşık 2 ay önce duyurusu yapılan Kur'an-ı Kerim Metin

Bu haber 2020-02-17 15:23:26 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Ensar Vakfı Akyazı Şubesi tarafından yaklaşık 2 ay önce duyurusu yapılan Kur'an-ı Kerim Metin Meal Yarışması 8 Şubatta ilçe genelinde Akyazı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ortaokullar arası 580 öğrenciyle yapılan ön eleme sınavında finale kalan 40 öğrenci ile yapılan yarışma bugün Akyazı İmam Hatip Orta Okulu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Akyazı Ensar Vakfının düzenlediği yarışmada ilk 20 ye ve ilk üçe giren öğrenciler belli oldu.

Yarışmada Ayşe Sandıkçıoğlu Birinci,Züleyhanur Taşdelen İkinci ve Elif Cemre Coşkun Üçüncü Oldular.

Dereceye giren Öğrencilere Protokol tarafından ödülleri verilirken,1.ciye Çeyrek altın,ikinciye Gram altın ve üçüncüye’de yarım gram altın verilirken yarışmada ilk yirmiye kalan öğrencilere 2020 Aralık ayına kadar kişi başı 100 er tl burs verilecek ve ayrıca bu öğrenciler yapılacak yurt içi gezilerine de ücretsiz olarak katılacaklar.ayrıca Yarışmada finale kalan her öğrenciye’de zarflar içinde 50 şer tl takdim edildi. Ödül töreninde yapılan konuşmalarda Akyazı Ensar Vakfı Şube Başkanı Muammer Yücel, Bu yarışmanın kaybedeni olmayacağını söyledi. Yarışmaya başvurup 2 aydır heyecanını yaşayan tüm öğrenciler bizim nazarımızda birinci olmuştur, tüm öğrencilerimizi cani gönülden tebrik ediyorum dedi.