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AKYAZI'YA YEPYENİ BİR NİKAH SALONU

AKYAZI'YA YEPYENİ BİR NİKAH SALONU

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AKYAZI'YA YEPYENİ BİR NİKAH SALONU

Akyazı Belediyesi Belediyenin Ek hizmet binasında yaptığı çalışma sonunda 80 kişi kapasiteli
Bu haber 2020-02-17 00:18:16 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Belediyenin Ek hizmet binasında yaptığı çalışma sonunda 80 kişi kapasiteli bir nikah salonu yaparak hizmete soktu. Yeni nikah salonunda ilk nikah ta kıyıldı ve ilk imzalar da atıldı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan nikah salonumuz önemli bir eksikti. Bu eksikliği gidermenin de mutluluğunu yaşıyoruz dedi ve bu söyleminden sonra da Kula ve Aksu ailelerinin bireyleri Tuğçe ile Onur’un nikahlarını kıydı ve ömür boyu mutluluk dileyerek nikah cüzdanını da gelin Tuğçe’ye teslim etti.

Tuğçe ve Onur’da yeni nikah salonumuzda ilk nikahı biz yaptık. Çok mutluyuz ve yeni salonumuz bizimle birlikte bu salonda nikah yapacak olan tüm gençlere uğurlu gelir diyerek temennilerini de paylaşmayı ihmal etmediler.

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