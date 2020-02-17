HEM ŞİİR OKUDU HEM DE KİTABINI İMZALADI

Akyazı Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezinde

Bu haber 2020-02-17 00:15:19 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlediği şiir dinletisinde Öğretmen-Şair Serdar Erbekler kendisini dinlemeye gelen Akyazılılara şiir severlere hoş dakikalar geçirtti.

Erbekler bir taraftan şiirlerini okurken, diğer taraftan da hayatından bazı kesitler sundu. Yangında hayatını kaybeden Ayla isimli kız çocuğundan etkilenerek yazdığı şiir kitabının ismine de onun adını verdiğini söyledi. Dinletinden sonra da şair-öğretmen Serdar Erbekler yazdığı AYLA ismini verdiği şiir kitabını da imzaladı.