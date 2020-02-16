Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI'YA YEPYENİ BİR NİKAH SALONU

AKYAZI'YA YEPYENİ BİR NİKAH SALONU

HEM ŞİİR OKUDU HEM DE KİTABINI İMZALADI

HEM ŞİİR OKUDU HEM DE KİTABINI İMZALADI

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI TARLAYA UÇTU

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI TARLAYA UÇTU

ASAKYAZI LİDERE YENİLDİ 0-1

ASAKYAZI LİDERE YENİLDİ 0-1

ALAAĞAÇ FIRTINASI DEVAM EDİYOR 5-1

ALAAĞAÇ FIRTINASI DEVAM EDİYOR 5-1

AKBALIK MAHALLESİ AKBALIK GÜREŞLERİNİN İPTALİNE ANLAM VEREMİYOR

AKBALIK MAHALLESİ AKBALIK GÜREŞLERİNİN İPTALİNE ANLAM VEREMİYOR

ASAKYAZI LİDERE YENİLDİ 0-1

Süper Lig B Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 17’nci hafta maçında Akyazı Stadı’nda lider Sapanca Gençlikspor’u ağırladı.
Bu haber 2020-02-16 18:50:38 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Süper Lig B Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 17’nci hafta maçında Akyazı Stadı’nda lider Sapanca Gençlikspor’u ağırladı.

Sapanca Gençlik sporun daha etkili olduğu maçya zaman zaman gergin anlarda yaşandı. Ancak sağduyulu futbolcular, idareciler ve hakemlerin araya girmesi ile olaylar büyümeden önlendi.

 Lider Sapanca Gençlik, takımımız  karşısında 15’nci dakikada Caner’in frikiğiyle öne geçti. Devreyi 1-0 önde bitiren Sapanca Gençlikspor ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Yeşil-Beyazlı takım 80’nci dakikada kazandığı penaltıyı Caner’le kullanamadı. As Akyazıspor 2. Yarının sonlarında skoru değiştirecek fırsatları da yakaladı ancak değerlendiremedi.

 Kalan dakikalar başka gol getirmeyince maçı 1-0 kazanan Sapanca Gençlikspor zirvedeki yerini korudu.  Kenan CERTEL

 

As Akyazıspor: 0

Sapanca Gençlik: 1

Saha: Akyazı

Hakemler: Bahadır İleri** Furkan Kocayıldız** Ömer Faruk Şahin**

As Akyazıspor: Caner** Hasan** Albay* Muhammet** Emre* Hasan O.* Efendi* (Numan*)Hazar* Muhammet** Oğuzhan** (Mehmet**)

Antrenör: Kerem Durmuş

Sapanca Gençlik: Harun** Hami** Gökhan* (Furkan*) Caner* Anıl* İsmail** Soner** (Selman*) Cihan* Recep** Ömer* Usame** (Oğuzhan*)

Antrenör: Ahmet Seçgin

Goller: Dk.15 Caner (Sapanca Gençlik)

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
18:59 - ASAKYAZI LİDERE YENİLDİ 0-1
Süper Lig B Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 17’nci hafta maçında Akyazı ...
18:34 - ALAAĞAÇ FIRTINASI DEVAM EDİYOR 5-1
Sakarya 1.Amatör A gurubu lideri kendi sahasında konuk ettiği Taraklı Spor’u...
19:15 - ZİYARETTE SADECE SPOR KONUŞULDU
Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü AdemAltun beraberinde İl Müdürü Arif Özsoy,...
01:13 - TAEKWONDADA AKYAZI DAMGASI
11 Şubat günü Sakarya Lütfi Yaman spor salonunda yapılan okullar arası taekwondo...
21:01 - AHİ EVRAN MTAL FUTSAL DA İKİNCİ OLDU
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için hazırlanan program çerçevesinde yapılan Liseler aras...
20:52 - AZİZ MERT SAKARYA ŞAMPİYONU OLDU
Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi öğrencisi ve Sakarya Atakan...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ