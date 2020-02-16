ASAKYAZI LİDERE YENİLDİ 0-1

Süper Lig B Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 17’nci hafta maçında Akyazı Stadı’nda lider Sapanca Gençlikspor’u ağırladı.

Bu haber 2020-02-16 18:50:38 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Süper Lig B Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 17’nci hafta maçında Akyazı Stadı’nda lider Sapanca Gençlikspor’u ağırladı.

Sapanca Gençlik sporun daha etkili olduğu maçya zaman zaman gergin anlarda yaşandı. Ancak sağduyulu futbolcular, idareciler ve hakemlerin araya girmesi ile olaylar büyümeden önlendi.

Lider Sapanca Gençlik, takımımız karşısında 15’nci dakikada Caner’in frikiğiyle öne geçti. Devreyi 1-0 önde bitiren Sapanca Gençlikspor ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Yeşil-Beyazlı takım 80’nci dakikada kazandığı penaltıyı Caner’le kullanamadı. As Akyazıspor 2. Yarının sonlarında skoru değiştirecek fırsatları da yakaladı ancak değerlendiremedi.

Kalan dakikalar başka gol getirmeyince maçı 1-0 kazanan Sapanca Gençlikspor zirvedeki yerini korudu. Kenan CERTEL

As Akyazıspor: 0

Sapanca Gençlik: 1

Saha: Akyazı

Hakemler: Bahadır İleri** Furkan Kocayıldız** Ömer Faruk Şahin**

As Akyazıspor: Caner** Hasan** Albay* Muhammet** Emre* Hasan O.* Efendi* (Numan*)Hazar* Muhammet** Oğuzhan** (Mehmet**)

Antrenör: Kerem Durmuş

Sapanca Gençlik: Harun** Hami** Gökhan* (Furkan*) Caner* Anıl* İsmail** Soner** (Selman*) Cihan* Recep** Ömer* Usame** (Oğuzhan*)

Antrenör: Ahmet Seçgin

Goller: Dk.15 Caner (Sapanca Gençlik)