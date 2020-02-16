ALAAĞAÇ FIRTINASI DEVAM EDİYOR 5-1

Sakarya 1.Amatör A gurubu lideri kendi sahasında konuk ettiği Taraklı Spor’u 5-1 gibi farklı mnağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Alaağaç Spor 5 Taraklı 1
Saha Kuyzuluk
Saat:15.30
Hakemler Mert Elbahadır***Kerem Şenneyli*** Oğuzhan Çalışkan***
Alaağaç Spor
Şener***Adem***(Enes K.***) Tunahan***Yavuz***Zafer***Fırat***Bora***(Enes A***)Furkan***Sadullah***Oktay***(Berkay***) Onur***
Ant: Mustafa Demir
Taraklı
Ömer Faruk**Muhsin Bağcı**Ömer S.** Barış** Mustafa** (Murat**) Yiğit**Soner** (Miraç**)Fatih**Hamza**(Emre**) Beytullah** Tunahan***
Ant: Turğay Özen
Goller:Dk22 Fırat,Dk.61 Adem,Dk.72 ,80 Onur,Dk.86 Enes K ( Alaağaç Spor) .Dk.45 Tunahan (Taraklı Spor)